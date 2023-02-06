06.02.2023 09:45 Рита Парфенова

Від землетрусу в Туреччині та Сирії загинуло понад 300 людей, МЗС України відкрило гарячу лінію

Підземні поштовхи відчувалися у кількох провінціях та сусідніх країнах, у Туреччині зруйновано десятки будинків, кількість загиблих зростає.

Внаслідок сильного землетрусу на південному сході Туреччини та на півночі Сирії загинуло понад 300 людей, повідомляє РЕДПОСТ

з посиланням на DW.

Кількість жертв катастрофи в Туреччині становило як мінімум 76 людей, постраждали не менше 440, передає вранці в понеділок, 6 лютого, агентство Anadolu з посиланням на Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями. СNN з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомляє про щонайменше 237 загиблих та 639 постраждалих у Сирії.



Офіційна кількість загиблих у Туреччині та Сирії нині становить понад 300 осіб, близько 2000 осіб отримали поранення.

Землетрус магнітудою 7,4

За даними Afad, епіцентром землетрусу магнітудою 7,4 близько 4 ранку за місцевим часом стала турецька провінція Кахраманмараш поблизу кордону із Сирією. Ще один землетрус магнітудою 6,6 через короткий час зафіксовано в провінції Газіантеп. Підземні поштовхи потім протягом півгодини відчувалися в різних регіонах, у тому числі в столиці Анкарі, Адані, Невшехірі, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Хатаї. Як зазначає телеканал Al Arabiya, землетрус відчули мешканці деяких регіонів Іраку та Лівану. Крім того, підземні поштовхи помітні в Ізраїлі.

Зруйновано десятки будівель, кількість загиблих зростає

Внаслідок землетрусу зруйновано десятки будівель у різних містах. У місті Діярбакир - 17 будівель, повідомила місцева влада. У провінції Османія впали 34 будівлі, відомо про п'ятьох загиблих, повідомив губернатор регіону. В іншому регіоні - провінції Шанліурфа станом на 6:00 за місцевим часом відомо про 10 загиблих, пише агентство AP.



"За попередніми даними, обрушилися 16 будівель. Загинуло 10 громадян. Ми закликаємо громадян звільнити дороги для проїзду рятувальників", - повідомив губернатор провінції. Повний масштаб руйнувань поки що не зрозумілий.



Влада Туреччини оголосила найвищий рівень тривоги. "У країні оголошено найвищий рівень тривоги четвертого ступеня. Ми спільно з Управлінням з надзвичайних ситуацій направили рятувальників до регіонів", - заявив міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу, уточнивши, що після першого землетрусу зареєстровано ще шість великих поштовхів магнітудою понад 6.

Куди звертатись за інформацією

За повідомленням МЗС України, посольство України у Туреччині взаємодіє з турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих.



Для допомоги українцям у Туреччині на базі посольства відкрито дві гарячі лінії: +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93.



Родичі в Україні можуть звертатися до гарячої лінії МЗС: +380 44 238 15 88.



