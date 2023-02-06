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06.02.2023  10:08   Рита Парфенова

Під Харковом зупинили автівку з патронами

Більше двох тисяч патронів перевозили у автівці на Харківщині

ящики з патронами калібру 5,45 мм
 
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, автівку з патронами виявили у місті Валкі на Харківщині.
 
На стаціонарному посту поліцейські зупинили для перевірки автомобіль Опель.
 
В салоні автівки правоохоронці виявили два металевих ящики з патронами калібру 5,45 мм загальною кількістю більше 2 тисяч штук.
 
Боєприпаси вилучено, відкрито кримінальне провадження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що торговця зброєю, який знаходив клієнтів в мережі Інтернет та після оплати «товару» відправляв покупцеві посилку, викрили оперативники харківського карного розшуку.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  зброя, патрони, харків, харьков
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