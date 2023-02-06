06.02.2023 10:52 Рита Парфенова

На Харківщині жінка будувала кар’єру в окупаціонній міліції

Зрадниці повідомлено про підозру заочно, бо вона втекла разом з окупантами.





Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Державле бюро розслідувань, після російського вторгнення жінка підписала трудовий договір з окупантами.



Спочатку колаборантка працювала інспектором по роботі з особовим складом, складала графіки чергувань, готувала та збирала анкети у нових потенційних працівників окупаційного відділку, а також патрулювала вулиці. Від керівництва «окупаційної міліції» вона отримала автомобіль «уаз патріот», який окупанти привезли із собою.



Згодом фігурантка «пішла на підвищення» та почала служити вже на посаді «старшого оперуповноваженого групи карного розшуку окупаційного «пункту міліції» у селищі Шевченкове.



За роботу на окупантів вона встигла отримати 88 тисяч російських рублів, проте після наступу Збройних Сил України їй вдалося втекти разом за загарбниками.



Зрадниці заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловіку, який під час окупації Балаклії армієї рф пішов на співпрацю з ворогом, заочно повідомлено про підозру у держзраді.

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