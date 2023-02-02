02.02.2023 19:04 Дмитро Колонєй

Харківський ділок обійшов санкції та постачав агресору комплектуючі для субмарин (фото)

СБУ викрила харківського підприємця, який технічно допомогав окупантам.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на СБУ, кіберфахівці спецслужб України спімали на злочинній діяльності харківського ділка, який, щоб обійти заборону на військово-технічне співробітництво окупанти, створив свою компанію, яка закуповувала товари подвійного призначення в українських підприємств і під виглядом «цивільних приладів» постачав їх у країну-агресорку.

Насправді продукція використовувалася для оснащення флоту держави-агресора - для підводних човнів, з яких росіяни запускають ракети по Україні. Після повномасштабного вторгнення ділок намагався налагодити новий канал доставки товарів через треті країни, але цьому завадили фахцвці з СБУ.

Чоловіку повідомлено про підозру за статтею 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.



