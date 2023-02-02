02.02.2023 18:51

Десятки тисяч заявок виконали харківські тепловики

Про пуски опалення та скільки заявок щоденно закривають комунальники, розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі» у перший день лютого працівники підприємства виконали понад 300 заявок громадян з питань центрального опалення та гарячого водопостачання. А всього з початку року було закрито понад 20 тис. заявок, а з початку опалювального сезону - 96 тис. звернень.

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«Колектив «Тепломереж» здійснив шість пусків опалення, не враховуючи локальних перезавантажень системи через віялові відключення електрики. Пом'якшити гідравлічні удари по системі допомагають генератори великої потужності, які встановили на котельнях, реконструйованих за проєктом Світового банку, але застарілі мережі потребують особливої уваги, їхній стан постійно контролюють і оперативно усувають можливі дефекти. Крім того, на самому підприємстві існує внутрішній контроль за виїздами аварійних бригад», - зазначили на ХТМ.



