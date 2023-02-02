02.02.2023 18:15 Віталій Хінєвіч

Окупанти в Харківській області обстріляли вокзал (фото)

Вночі 2 лютого ворог здійснив обстріл Козачої Лопані.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову Дергачівської громади Вячеслава Задоренка.

Вячеслав Задоренко повідомив,что внаслідок обстрілів пошкоджено залізничний вокзал, торгівельні об’єкти, декілька приватних будинків, а також адміністрацію Козачолопанського старостинського округу.

«Будівля адміністрації слугувала гуманітарним штабом, де люди отримували допомогу. Тепер там зруйновано частину стіни, вибиті вікна, через коротке замикання вигоріло підвальне приміщення. Попри терористичні атаки держави-агресора ми не припиняємо свою роботу, здійснюємо прибирання території і вирішуємо логістичні проблеми»,- розповів Вячеслав Задоренко.

Також він просить громадян дотримуватись правила двох стін, захистити вікна від ударної хвилі доступними способами, обладнати укриття у підвалах і погребах ваших приватних осель, подбати про якнайшвидший зручний доступ до них.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині під час обстрілу біля власного будинку загинула жінка



