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02.02.2023  17:58   Дмитро Колонєй

Харківські шахраї ошукали на мільони сотні людей (фото)

Харківські правоохоронці викрили організацію онлайн-аферистів.

Ошукали на мільони сотні людей харківські шахраї
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, орагізатор и афери – 26-річний громадянин України та невідома поки особа, залучили до шахрайської схеми близько 100 осіб. 
 
Ошукали на мільони сотні людей харківські шахраї
 
Протиправну діяльність зловмисників викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Харківській області спільно зі слідчим управлінням обласної поліції під оперативним супроводом СБУ. 
 
Ошукали на мільони сотні людей харківські шахраї
 
Суть схеми була наступна:
 
  1. Зловмисники  створили та адміністрували скам-спільноту в «Телеграм», та  розміщували там інструкції та фішингові посилання для інших членів шахрайської організації.
  2. Далі зловмисники в месенджерах робили розсилку фішингових посилань, що містили пропозицію отримати  кошти за проданий товар. Після введення потерпілим реквізитів своєї банківської карти, зловмисники отримували доступ до його коштів.
  3. За оперативною інформацією, підозрювані ошукали понад 300 потерпілих та завдали близько одного мільйона гривень збитків. Вказану інформацію буде перевірено під час досудового розслідування.
Ошукали на мільони сотні людей харківські шахраї
 
Ошукали на мільони сотні людей харківські шахраї
 
Працівники полку поліції особливого призначення. обшукали місце проживання аферістів  та вилучили ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, гроші. До проведення обшуків також були залучені 
 
Ошукали на мільони сотні людей харківські шахраї
 
Відкрита справо про шахрайство, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. 
 
Ошукали на мільони сотні людей харківські шахраї
 

 


Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, харьков, харків
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