    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харківській області продовжують проводити онлайн уроки з безпеки
02.02.2023  17:45   Віталій Хінєвіч

У Харківській області продовжують проводити онлайн уроки з безпеки

Рятувальники розповідають дітям про правила безпеки.

уроки з безпеки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Єдині онлайн уроки з безпеки життєдіяльності на Харківщині тривають. 2 лютого до них долучились рятувальники Ізюмського райуправління та Відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Індустріальному району Харківської міської територіальної громади, а також курсанти-практиканти Національного університету цивільного захисту.
 
Як завжди, рятувальники розповідали дітям про правила безпеки життєдіяльності, з’ясовували причини, через які найчастіше виникають надзвичайні події.
 
Зокрема за участю дітей, розповіли про наслідки необережного поводження з вогнем, нагадували алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, при отриманні сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» тощо.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські рятувальники продовжують розбирати завали будинка після ракетного удару 29 січня.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  харьков, харків, безпека
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.02 Суспільство Поліцейські допомогли дітям-сиротам під Харковом (фото) 02.02 Влада Посол Іспанії приїхав у Харків, аби побачити на власні очі жахіття, які принесла війна місту (фото) 02.02 Культура и Туризм Засніжений Харків на початку лютого (фоторепортаж)  
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 