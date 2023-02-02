02.02.2023 17:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області продовжують проводити онлайн уроки з безпеки

Рятувальники розповідають дітям про правила безпеки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Єдині онлайн уроки з безпеки життєдіяльності на Харківщині тривають. 2 лютого до них долучились рятувальники Ізюмського райуправління та Відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Індустріальному району Харківської міської територіальної громади, а також курсанти-практиканти Національного університету цивільного захисту.

Як завжди, рятувальники розповідали дітям про правила безпеки життєдіяльності, з’ясовували причини, через які найчастіше виникають надзвичайні події.

Зокрема за участю дітей, розповіли про наслідки необережного поводження з вогнем, нагадували алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, при отриманні сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» тощо.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські рятувальники продовжують розбирати завали будинка після ракетного удару 29 січня.



