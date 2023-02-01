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01.02.2023  16:59   Дмитро Колонєй

На Харківщині викрита багатомільонна афера з російським слідом

Правоохоронці Харківщині заарештували корпоративні права низки підприємств.

Відмивали злочинні гроші: викрита багатомільонна афера з російським слідом на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, на Харківщині зареєстровано низку підприємств з різними видами діяльності, серед яких оптова торгівля паливом, зерном, дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, будівництво житлових і нежитлових приміщень тощо. Засновниками вказаних компаній є громадяни РФ. 
 
Виявилося, що є значний ризик прийняття рішень керівництвом цих компаній щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. 
 
Зараз здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах, службовими особами зазначених підприємств (ч. 2 ст. 209 КК України).
 
26 січня 2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури та наклав арешт на корпоративні права підприємств, засновниками яких є громадяни РФ, на загальну суму близько 5,5 млн гривень, а також на нежитлову будівлю площею майже 1260 кв. м. Наразі вказані арештовані активи вже передані до АРМА.
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, рф, харьков, харків
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