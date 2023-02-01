01.02.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

Погода у Харкові допомогла мобільній лабораторії обстежити газові мережі

Фахівці оглянули 140 кілометрів газових мереж.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".

Повідомляється, щоб 8 датчиків лабораторії змогли якісно та моментально вловити найменшу концентрацію метану в повітрі, необхідна суха погода і плюсова температура.

«Тож сама харківська атмосфера минулого тижня допомогла газовикам без перешкод обстежити на наявність витоків газу 140 км підземних газових мереж міста! Фахівці АТ «Харківміськгаз» оперативно реагують та усувають витоки газу, щоб для мешканців міста зберегти комфорт разом із теплом і газопостачанням»,-зазначили на підприємстві.

Раніше РЕДПОСТ писав, що завдяки чутливим датчикам мобільна лабораторія здатна виявляти найменше збільшення рівню метану у повітрі, таким чином, зростає ефективність обстеження газопроводів, а також вчасне реагування на наявність витоків газу.



