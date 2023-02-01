01.02.2023 17:41 Дмитро Колонєй
У Харкові реконструювали котельню за проєктом Світового банку (фото)
Повністю відновлена котельня у Харкові запрацювала на повну потужність.
У Харкові реконструювали котельню за проєктом Світового банку (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», повністю реконструйована за проєктом Світового банку, котельня в Індустріальному районі
За інформацією підприємства, у відновленій котельні все керується автоматикою:
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нові котли,
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система водопідготовки
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насоси з частотним регулюванням
Котельня, яка після реконструкції може працювати автономно від генератора потужністю 300 кіловат, забезпечує теплом та гарячою водою:
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40 житлових будинків,
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одну школу
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два дитячі садки.
Від старої котельні, яку почали демонтувати ще 2021 року, залишилися лише стіни та конструктив. У підсобних приміщеннях для комфорту персоналу обладнали роздягальні та душові.
У найближчих планах теплоенергетиків у цьому мікрорайоні - довести до нових стандартів внутрішньобудинкові та квартальні мережі.
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