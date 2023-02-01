01.02.2023 17:41 Дмитро Колонєй

У Харкові реконструювали котельню за проєктом Світового банку (фото)

Повністю відновлена котельня у Харкові запрацювала на повну потужність.



У Харкові реконструювали котельню за проєктом Світового банку (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», повністю реконструйована за проєктом Світового банку, котельня в Індустріальному районі

За інформацією підприємства, у відновленій котельні все керується автоматикою:

нові котли,

система водопідготовки

насоси з частотним регулюванням

Котельня, яка після реконструкції може працювати автономно від генератора потужністю 300 кіловат, забезпечує теплом та гарячою водою:

40 житлових будинків,

одну школу

два дитячі садки.

Від старої котельні, яку почали демонтувати ще 2021 року, залишилися лише стіни та конструктив. У підсобних приміщеннях для комфорту персоналу обладнали роздягальні та душові.

У найближчих планах теплоенергетиків у цьому мікрорайоні - довести до нових стандартів внутрішньобудинкові та квартальні мережі.



