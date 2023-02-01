    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові реконструювали котельню за проєктом Світового банку (фото)
01.02.2023  17:41   Дмитро Колонєй

У Харкові реконструювали котельню за проєктом Світового банку (фото)

Повністю відновлена котельня у Харкові запрацювала на повну потужність.


У Харкові реконструювали котельню за проєктом Світового банку (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», повністю реконструйована за проєктом Світового банку, котельня в Індустріальному районі 
 
За інформацією підприємства, у відновленій котельні все керується автоматикою:
  • нові котли,
  • система водопідготовки
  • насоси з частотним регулюванням
 
Котельня, яка після реконструкції може працювати автономно від генератора потужністю 300 кіловат, забезпечує теплом та гарячою водою:
  • 40 житлових будинків,
  • одну школу
  • два дитячі садки. 
Реконструювали котельню за проєктом Світового банку у Харкові
 
Реконструювали котельню за проєктом Світового банку у Харкові
 
Від старої котельні, яку почали демонтувати ще 2021 року, залишилися лише стіни та конструктив. У підсобних приміщеннях для комфорту персоналу обладнали роздягальні та душові. 
 
Реконструювали котельню за проєктом Світового банку у Харкові
 
У найближчих планах теплоенергетиків у цьому мікрорайоні - довести до нових стандартів внутрішньобудинкові та квартальні мережі.
 
Реконструювали котельню за проєктом Світового банку у Харкові
 
Реконструювали котельню за проєктом Світового банку у Харкові
 
Реконструювали котельню за проєктом Світового банку у Харкові
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що  харківські комунальники минулого року замінили сотні люків.
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  тепло, котельня, харьков, харків, хтс, комунальники, опалювальний сезон
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.02 Суспільство Мешканці Харкова отримали обігрівачі (фото) 17.01 ЖКГ У Харкові встановлюють модульні котельні (фото)   03.01 ЖКГ Комунальниками Харкова відновлено майже 200 кілометрів тепломереж
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 