26.01.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

Спецавтомобіль у Харкові шукає витоки газу (відео)

Можливі місця витоку газу перевіряє спеціальна лабораторія.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".

На підприємстві розповіли, що до Харкова приїхали колеги газовиків з Київоблгазу. За допомогою спеціальної мобільної лабораторії фахівці перевіряють мережі на наявність витоку газу.

Завдяки чутливим датчикам мобільна лабораторія здатна виявляти найменше збільшення рівню метану у повітрі, таким чином, зростає ефективність обстеження газопроводів, а також вчасне реагування на наявність витоків газу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за допомогою мобільної лабораторії вже обстежили понад 350 кілометрів газопроводів міста Харкова.



