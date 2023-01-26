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26.01.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

Спецавтомобіль у Харкові шукає витоки газу (відео)

Можливі місця витоку газу перевіряє спеціальна лабораторія.

Газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".
 
На підприємстві розповіли, що до Харкова приїхали колеги газовиків з Київоблгазу. За допомогою спеціальної мобільної лабораторії фахівці перевіряють мережі на наявність витоку газу.
 
Завдяки чутливим датчикам мобільна лабораторія здатна виявляти найменше збільшення рівню метану у повітрі, таким чином, зростає ефективність обстеження газопроводів, а також вчасне реагування на наявність витоків газу.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що за допомогою мобільної лабораторії вже обстежили понад 350 кілометрів газопроводів міста Харкова.


Источник:   АТ "Харківміськгаз"
 Тэги:  жкг, харьков, харків
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