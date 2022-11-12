Фахівці провели огляд понад 350 кілометрів газопроводів міста Харкова

Фахівці АТ «Харківміськгаз» разом з колегами з АТ «Київоблгаз» та АТ «Харківгаз» за допомогою мобільної лабораторії обстежили понад 350 кілометрів газопроводів міста Харкова.
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У деяких питаннях настав час поставити крапку. Можливо, прийняте рішення виявиться не найкращим із можливих, проте цілком прийнятним.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять ікони Пресвятої Богородиці «Озерянської» – головної святині та покровительки Харкова та всієї Слобожанщини.
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