12.11.2022 08:50 Віталій Хінєвіч

Фахівці провели огляд понад 350 кілометрів газопроводів міста Харкова

Фахівці АТ «Харківміськгаз» разом з колегами з АТ «Київоблгаз» та АТ «Харківгаз» за допомогою мобільної лабораторії обстежили понад 350 кілометрів газопроводів міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що завдяки чутливим датчикам мобільна лабораторія здатна виявляти найменше збільшення рівню метану у повітрі, таким чином, зростає ефективність обстеження газопроводів, а також вчасне реагування на наявність витоків газу.

«Завдяки сучасним високоточним приборам, якими оснащене авто, вдалося виявити та оперативно усунути наслідки ракетних ударів у вигляді витоків газу на підземних газопроводах середнього та низького тиску у декількох районах міста. В умовах, коли ворог цілеспрямовано завдає ударів по критичній інфраструктурі, фахівці роблять усе можливе, аби не дати газовій системі зупинити свою роботу та надавати тепло і комфорт у будинки, особливо в холодний період», - зазначили у газовій компанії.