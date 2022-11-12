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12.11.2022  08:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Харківську область

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 6.00 12.11.2022 щодо російського вторгнення.

Генеральний штаб ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області. Зокрема на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бологівка, Вільхуватка, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області.
 
На Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Кислівка, Крохмальне, Макіївка, Невське, Новоселівське і Стельмахівка Луганської області; Берестове, Куп’янськ і Табаївка на Харківщині та  Серебрянка і Терни Донецької області.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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