12.11.2022 07:30 Рита Парфенова

12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять ікони Пресвятої Богородиці «Озерянської» – головної святині та покровительки Харкова та всієї Слобожанщини.

Ім'я чудотворного образу дано за місцем його явища – березі річки Озерянки. В даний час це село Нижня Озеряна, розташоване за 30 кілометрів на південний захід від Харкова та за 3 кілометри від Мерефи.



З початку 18 століття ікона зберігалася в Курязькому монастирі в Озерянці (перебуває за три кілометри від Мерефи), після чого її кілька разів переносили до Харкова, зокрема, коли тут відбувалися біди. Вважається, що саме завдяки іконі у другій половині 18 століття з міста пішла холера.



Офіційно вважається, що Першотвір загублений у 30-ті роки ХХ століття. З неї залишилися численні списки, які суттєво відрізняються один від одного, хоча багато хто з них прославився своїми чудотвореннями.



В наш час з ікони залишилося два старі списки: один у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі, інший у Свято-Озерянському парафіяльному храмі на Холодній горі.



У вересні 2010 року справжнє зображення Озерянської ікони Божої Матері було відтворено знову, 16 вересня 2010 року освячено на місці його здобуття – в Озерянах і нині знаходиться у Хрестовоздвиженському храмі Свято-Покровського чоловічого монастиря.



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Сьогодні Україна разом із усім світом відзначає Міжнародний день ергономіки, встановлений ООН у 2005 році.



Ергономіка — це наука, що комплексно вивчає особливості виробничої діяльності людини в системі “людина-техніка-довкілля” з метою забезпечення її ефективності, безпеки та комфорту. Сформувалася у США у 1920-х роках на межі психології, фізіології, гігієни, біомеханіки, антропології та низки технічних наук у зв’язку з ускладненням техніки, якою має керувати людина. Це наука, що вивчає людину в умовах її діяльності на сучасному виробництві, насиченому машинами.



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Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Всесвітня організація охорони здоров’я оголосили 12 листопада 2009 днем початку масштабної кампанії по боротьбі з дитячою пневмонією. Трагічна статистика говорить про те, що кожен рік від запалення легенів помирає понад двох мільйонів людей.

Прикмети дня

У народному календарі 12 листопада відзначається як день Зіновія Синичника. За народними прикметами, саме до цього часу синиці, передчуваючи швидкі холоди, перелітали з лісів ближче до людського житла і чекали на допомогу людей.



Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде холодною.

Також цього дня

У 930 році було засновано найстаріший у світі парламент – ісландський альтінг.



1840 – народився Огюст Роден, французький скульптор («Бронзовий вік», «Мислитель»).



1860 – Утворено Секретну службу США. Початковим завданням співробітників служби була боротьба із підробкою доларів.



1910 – був здійснений перший кінотрюк: каскадер стрибав у Гудзон з палаючої повітряної кулі.



1918 – гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію української церкви.



1929 – народилася Грейс Келлі, американська кіноактриса, принцеса Монако.



1935 – у Харкові народилася Людмила Гурченко (пом. 2011), актриса театру та кіно, естрадна співачка, кінорежисер.



1967 – у Нью-Йорку (США) відбувся Перший Світовий Конгрес вільних українців.



1982 – народилася Енн Хетеуей, американська актриса («Інтерстеллар», «Знедолені», «Один день»).



1989 – перший політ першого вертольота, побудованого з композитних матеріалів і що приводиться в дію м'язовою силою людини – «Да Вінчі III»



1992 – починаючи з 23.00 було припинено функціонування рубля у грошовому обігу на території України. Єдиним законним засобом платежу став український карбованець, якого у готівковому обігу представляв купон Національного банку України.



2009 – у Харкові у приміщенні Союзу української молоді відбулася академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День україномовної преси.



2014 – вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова – Герасименко) було спущено космічний апарат.

Іменини відзначають

Анастасія, Артем, Віктор, Герман, Зіновій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Олена, Рената, Семен, Степан, Юліан.