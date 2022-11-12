12.11.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 12 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

У деяких питаннях настав час поставити крапку. Можливо, прийняте рішення виявиться не найкращим із можливих, проте цілком прийнятним.

Овен (21 березня – 20 квітня)

До кінця робочого тижня може навалитися втома, викликаючи небажання концентруватися на роботі. Та й зірки радять не напружуватись. А якщо виникне потреба активних дій, знайдіть у своєму оточенні того, кому можна делегувати робочі питання.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Виявіть винахідливість: звичайний підхід до справи принесе результат нижче за очікуваний. Придумайте хитрий робочий план, проведіть переговори у стилі театральної постановки – вам доступні найнеймовірніші, найнепередбачуваніші ходи.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Навіть у хвилини відпочинку ваш мозок буде зайнятий робочими питаннями та шляхами їх вирішення. Це змусить вас розриватися між справами та будинком. Нагородою стане те, що бурхлива діяльність у результаті виявиться успішною та продуктивною.

Рак (22 червня – 23 липня)

Сьогодні ви і практичні, і творчо активні. Такий чудовий коктейль, якщо змішати його в правильних пропорціях, допоможе за дві секунди розправитися з будь-яким завданням. Як варіант – придумати дотепне вирішення проблеми, що давно не вирішується.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Сьогодні ви викладатиметеся по максимуму, форсуючи події. Не дивно, що оточуючі можуть здаватися сонними мухами, які рухаються, як уповільнена зйомка. Намагайтеся виявляти делікатність у своєму прагненні їх підганяти.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Розслабитись сьогодні не дозволять обставини. Якщо зумієте пристосуватися до швидкого ритму дня - в тиражі не залишитеся. Результати зроблять вас майже щасливими.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Настав час подумати про своє майбутнє – не будувати замки на піску, а вибрати конкретний напрямок руху. Чим скрупульозніше будуть розроблені плани, тим легше буде втілювати їх у життя.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Сьогодні єдино правильна думка – ваша власна, а оточуючі з їхніми порадами лише заважають. Натякніть оточуючим, що запитати вашої поради вдала ідея, ніж вчити вас життя.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Перш ніж коштувати плани на майбутнє, вирішіть тепер ті питання, які заважають рухатися далі. Найбільш ефективною виявиться робота по дому.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ваш мозок працюватиме точно, як швейцарський годинник, а руки – акуратно, як у касира у швейцарському банку. Цей день можна назвати ідеальним у вирішенні будь-яких питань, окрім тих, де потрібно виявити тактовний підхід.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Відмінний день, щоб провести ревізію сімейного бюджету, спланувати витрати на майбутнє та подумати, як отримати ще більший дохід. Навіть у особистих відносинах ви будете налаштовані так само практично.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Стримайте запал у нав'язуванні оточуючим своєї думки. Ви можете бути впевненими в тому, що ваші дії націлені на результат, проте з боку цінні вказівки можуть бути схожими на батіг наглядача, а там і до бунту недалеко.