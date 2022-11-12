Гороскоп на 12 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

У деяких питаннях настав час поставити крапку. Можливо, прийняте рішення виявиться не найкращим із можливих, проте цілком прийнятним.
До кінця робочого тижня може навалитися втома, викликаючи небажання концентруватися на роботі. Та й зірки радять не напружуватись. А якщо виникне потреба активних дій, знайдіть у своєму оточенні того, кому можна делегувати робочі питання.
Виявіть винахідливість: звичайний підхід до справи принесе результат нижче за очікуваний. Придумайте хитрий робочий план, проведіть переговори у стилі театральної постановки – вам доступні найнеймовірніші, найнепередбачуваніші ходи.
Навіть у хвилини відпочинку ваш мозок буде зайнятий робочими питаннями та шляхами їх вирішення. Це змусить вас розриватися між справами та будинком. Нагородою стане те, що бурхлива діяльність у результаті виявиться успішною та продуктивною.
Сьогодні ви і практичні, і творчо активні. Такий чудовий коктейль, якщо змішати його в правильних пропорціях, допоможе за дві секунди розправитися з будь-яким завданням. Як варіант – придумати дотепне вирішення проблеми, що давно не вирішується.
Сьогодні ви викладатиметеся по максимуму, форсуючи події. Не дивно, що оточуючі можуть здаватися сонними мухами, які рухаються, як уповільнена зйомка. Намагайтеся виявляти делікатність у своєму прагненні їх підганяти.
Розслабитись сьогодні не дозволять обставини. Якщо зумієте пристосуватися до швидкого ритму дня - в тиражі не залишитеся. Результати зроблять вас майже щасливими.
Настав час подумати про своє майбутнє – не будувати замки на піску, а вибрати конкретний напрямок руху. Чим скрупульозніше будуть розроблені плани, тим легше буде втілювати їх у життя.
Сьогодні єдино правильна думка – ваша власна, а оточуючі з їхніми порадами лише заважають. Натякніть оточуючим, що запитати вашої поради вдала ідея, ніж вчити вас життя.
Перш ніж коштувати плани на майбутнє, вирішіть тепер ті питання, які заважають рухатися далі. Найбільш ефективною виявиться робота по дому.
Ваш мозок працюватиме точно, як швейцарський годинник, а руки – акуратно, як у касира у швейцарському банку. Цей день можна назвати ідеальним у вирішенні будь-яких питань, окрім тих, де потрібно виявити тактовний підхід.
Відмінний день, щоб провести ревізію сімейного бюджету, спланувати витрати на майбутнє та подумати, як отримати ще більший дохід. Навіть у особистих відносинах ви будете налаштовані так само практично.
Стримайте запал у нав'язуванні оточуючим своєї думки. Ви можете бути впевненими в тому, що ваші дії націлені на результат, проте з боку цінні вказівки можуть бути схожими на батіг наглядача, а там і до бунту недалеко.
У деяких питаннях настав час поставити крапку. Можливо, прийняте рішення виявиться не найкращим із можливих, проте цілком прийнятним.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять ікони Пресвятої Богородиці «Озерянської» – головної святині та покровительки Харкова та всієї Слобожанщини.
влажность:
давление:
ветер: