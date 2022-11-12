12.11.2022 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 12 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +6°...+9°C (відчувається як +5°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +9°...+8°C (відчувається як +9°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +8°...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Народні прикмети

Цей день вважався пташиним святом і називався Зиновій-синичник. Птахи і передбачали погоду: якщо синиці масово з’являлися біля будинків — чекай великого холоду. Якщо синиця свистить, то день буде ясний. А якщо синиці вранці пищать, то до ночі мороз вдарить.