11.11.2022 21:45 Віталій Хінєвіч

В Укренерго повідомили про обмеження енергоспоживання 12 листопада

В Україні в деяких областях діятимуть планові відключення світла.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що 12 листопада, діятимуть планові відключення 00:00 – 24:00 у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

У інших областях України відключення не прогнозуються.

«Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання!»,- зазначили в Укренерго.