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11.11.2022  21:45   Віталій Хінєвіч

В Укренерго повідомили про обмеження енергоспоживання 12 листопада

В Україні в деяких областях діятимуть планові відключення світла.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Повідомляється, що 12 листопада, діятимуть планові відключення 00:00 – 24:00 у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
 
У інших областях України відключення не прогнозуються.
 
«Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання!»,- зазначили в Укренерго.
 
Нагадаємо, Харківобленерго представило новий графік відключення світла.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх, свет
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