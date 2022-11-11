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11.11.2022  21:25   Василь Голосний

«Доброго вечора, ми з України»: В Харкові відбувся концерт авторів суперпопулярних треків (фото)

11 листопада в Харкові пройшов концерт авторів треків «Доброго Вечора, Ми з України», «Козаки Йдуть», «До Бою» - гурту PROBASS ∆ HARDI.

Харьков, концерт
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Шоу відбулося в рамках благодійного туру університетами України, 40 відсотків зібраних коштів піде у Kharkiv Karazin University Foundation, на відновлення постраждалого Університету імені В. Н. Каразіна.

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Тэги:  харьков, концерт, probass ? hardi
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