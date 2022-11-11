«Доброго вечора, ми з України»: В Харкові відбувся концерт авторів суперпопулярних треків (фото)

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Гороскоп на 11 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Непередбачуваний, але загалом успішний день. Все заплановане навряд чи вдасться реалізувати, натомість товариськість подарує перспективні знайомства.

Прогноз погоди у Харкові на 11 листопада У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.