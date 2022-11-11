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11.11.2022  21:20   Віталій Хінєвіч

На підтримку Харкова в Польщі проходить благодійний хокейний турнір

У польському місті Торунь турнір «Hockey Bayraktar» проходитеме до 13 листопада.

Харкыв спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Змагання триватимуть до 13 листопада. Під час проведення турніру організатори – харківський хокейний клуб «Вітязь» – збиратимуть кошти на допомогу Харкову, його мешканцям, ДСНС та ЗСУ. На зібрані кошти вони планують придбати 20 пожежних машин та 15 карет швидкої допомоги.
 
Варто зазначити, що в турнірі  візьмуть участь команди з восьми країн світу. Усі охочі зможуть зробити донати або взяти участь у благодійному аукціоні, на якому серед інших лотів буде виставлена книга-фотоальбом «Харків - столиця конструктивізму» з автографом Харківського міського голови Ігоря Терехова. 
 
Детальна інформація - за посиланням. Розклад матчів та посилання на онлайн-трансляцію можна знайти тут.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, спорт
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