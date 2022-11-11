11.11.2022 21:20 Віталій Хінєвіч

На підтримку Харкова в Польщі проходить благодійний хокейний турнір

У польському місті Торунь турнір «Hockey Bayraktar» проходитеме до 13 листопада.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Змагання триватимуть до 13 листопада. Під час проведення турніру організатори – харківський хокейний клуб «Вітязь» – збиратимуть кошти на допомогу Харкову, його мешканцям, ДСНС та ЗСУ. На зібрані кошти вони планують придбати 20 пожежних машин та 15 карет швидкої допомоги.

Варто зазначити, що в турнірі візьмуть участь команди з восьми країн світу. Усі охочі зможуть зробити донати або взяти участь у благодійному аукціоні, на якому серед інших лотів буде виставлена книга-фотоальбом «Харків - столиця конструктивізму» з автографом Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Детальна інформація - за посиланням . Розклад матчів та посилання на онлайн-трансляцію можна знайти тут