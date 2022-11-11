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11.11.2022  20:45   Віталій Хінєвіч

Як запекти грудку індички з ароматними травами

Обсмажена з ароматними овочами та травами грудка індички чудово підійде до столу.

Як запекти грудку індички з ароматними травами
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Запечена грудка ідейки з травами ідеально підійде до будь-якого столу, а аромат трави доповнить страву яскравими фарбами.
 

Складові:

  • 1 безкісткова грудка індички;
  • 3 столові ложки оливкової олії;
  • 2 столові ложки рубленої свіжої зелені (суміш петрушки, шавлії та розмарину);
  • 1 чайна ложка дрібної солі;
  • 1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;
  • 2 столові ложки несолоного вершкового масла;
  • 1 невелика морква;
  • 1/2 стебла селери, дрібно нарізаної;
  • 1/2 маленької цибулини, дрібно нарізаної;
  • 1/2 склянки сухого білого вина;
  • 1/2 склянки сухого міцного вина;
  • курячий або яловичий бульйон (за бажанням).
 

Крок 1

Промокніть м'ясо паперовими рушниками. Натріть індичку 1 столовою ложкою олії, потім посипте її свіжою зеленню. Приправити сіллю та перцем.

Крок 2

Змішайте 2 столові ложки олії, що залишилися, і вершкове масло в маленькій каструлі або жаровні на середньому вогні; Як тільки масло розтане і почне шипіти, додайте грудку індички і обсмажте з усіх боків, перевертаючи її щипцями кожні пару хвилин (всього близько 6 хвилин). Перекладіть індичку на тарілку.

Крок 3

Додайте в каструлю моркву, селеру та цибулю; зменшіть вогонь до середньослабкого і готуйте 7-8 хвилин, часто помішуючи, поки овочі не стануть м'якими.

Крок 4

Повернути м'ясо в каструлю та влити вина. Зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте каструлю кришкою та готуйте від 45 хвилин до 1 години. М'ясо має бути повністю приготовлене, без рожевого відтінку. (Якщо рідини в каструлі стає мало під час приготування, додайте ще трохи вина або трохи курячого чи яловичого бульйону.)

Крок 5

Використовуйте щипці, щоб перекласти індичку на обробну дошку. Нещільно накрийте його алюмінієвою фольгою. Дайте йому відпочити щонайменше 15 хвилин, накрийте каструлю в цей час, щоб вміст каструлі залишався теплим. Якщо ви хочете приготувати однорідний соус, використовуйте занурювальний блендер, щоб змішати вміст.

Крок 6

Наріжте індичку скибочками. Викладіть їх на тарілку, трохи перекриваючи один одного. Полийте скибочки соком або соусом зі сковороди.
 
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Тэги:  рецепт, кулинария
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