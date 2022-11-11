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11.11.2022  20:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові змінять маршрут деякі трамваї та тролейбуси

Зміна маршруту пов’язана з необхідністю проведення робіт АТ «Харківобленерго».


У Харкові змінять маршрут деякі трамваї та тролейбуси
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що трамваї №27 та 28 змінять шлях прямування, а тролейбус №34 не курсуватиме з 9:00 до 15:00 12 листопада.
 
У цей час буде заборонено рух трамваїв по вул. Академіка Павлова, на ділянці від пров. Салтівського до вул. Героїв Праці, по вул. Героїв Праці, на ділянці від вул. Академіка Павлова до вул. Шевченка, по вул. Шевченка, на ділянці від вул. Героїв Праці до вул. Мойсеївської, вул. Мойсеївській, вул. Віринській та в'їзду Семиградському. 
 
Трамваї №27 та 28 курсуватимуть так: Новожанове - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна – пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Харкова – пл.  Захисників України - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська – Новожанове.
 
Також з 9:00 до 15:00 12 листопада буде заборонено рух тролейбуса №34.
 
Нагадаємо, у Харкові проведуть масштабну реконструкцію та розширення трамвайної інфраструктури.
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, троллейбус, трамвай
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