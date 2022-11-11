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11.11.2022  19:40   Віталій Хінєвіч

Цифрове телебачення знову працює в Куп'янську

На деокупованих територіях Харківської області продовжують відновлювати українське телемовлення.

телевізор
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що в Куп'янську передача телевізійних каналів відбувається у мультиплексах MX-1, MX-2, які містять 16 каналів.
 
Нагадаємо, в Ізюмі можна приймати сигнал з радіо-телевізійної станції Краматорська Концерну РРТ на хвилях 89.0 FM, 90.9 FM, 95.7 FM. Також працює аналогове телебачення: УТ-1, Інтер, Новий канал, СТБ.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, телевиденье
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