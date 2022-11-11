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11.11.2022  19:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові автобус №204е знову курсує за старим маршрутом

Автобусний маршрут знову працює старим маршрутом.

Харків автобус
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що як повідомили у Департаменті інфраструктури, автобус ходить за таким маршрутом: вул. Наталії Ужвій (коло тролейбусу) – вул. Гвардійців-Широнинців – вул. Бучми – пр. Тракторобудівників – пр. Архітектора Альошина – вул. Біблика – вул. Миру – вул. Роганська – пр. Героїв Харкова – автостанція «Індустріальна».
 
Нагадаємо, у Харкові проведуть масштабну реконструкцію та розширення трамвайної інфраструктури.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, автобус
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