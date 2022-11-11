11.11.2022 18:50 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 18.00 11.11.2022 щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області. Зокрема на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове Харківської області та М’ясожарівка, Новоселівське, Невське і Стельмахівка на Луганщині.

Нагадаємо, на Салтівці підірвалися на боєприпасі підлітки.