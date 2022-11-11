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11.11.2022  18:50   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 18.00 11.11.2022 щодо російського вторгнення.

Генштаб ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області. Зокрема на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області.
 
На Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове Харківської області та М’ясожарівка, Новоселівське, Невське і Стельмахівка на Луганщині.
 
Нагадаємо, на Салтівці підірвалися на боєприпасі підлітки.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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