11.11.2022 18:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові проведуть масштабну реконструкцію та розширення трамвайної інфраструктури

Європейський інвестиційний банк, Харківська міська рада та КП «Салтівське трамвайне депо» сьогодні, 11 листопада, розпочали співпрацю з підготовки проєкту «Міський електротранспорт Харкова».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що мета проєкту є модернізування трамвайного сполучення в місті через закупівлю нових трамваїв, а також модернізацію зношених і зруйнованих війною колій, систем та інфраструктури депо. Підготовчі роботи фінансуватимуться коштом гранту технічної допомоги в розмірі 400 тис.євро, які Харків отримає від Трастового фонду Східного партнерства з технічної допомоги (EPTATF), яким керує ЄІБ. Це допоможе підготувати інвестиційний проєкт із закупівлі нового трамвайного парку та реконструкції зруйнованої війною трамвайної інфраструктури.

Крім того, по завершенню технічної підготовки, щойно умови дозволять розпочати роботу, ЄІБ розгляне можливість проінвестувати підготовлений проєкт, який допоможе Харкову відновити та покращити якість і сталість послуг громадського транспорту.

За словами міського голови Ігоря Терехова, це буде масштабна реконструкція та розширення трамвайної системи, які місто не проводило протягом останніх 30 років.

«Це надзвичайно важливо в контексті реалізації плану відбудови міста відразу після перемоги України. Харкову й нашому трамвайному депо потрібні належний досвід і навички з підготовки таких інвестиційних проєктів. Ця підтримка допоможе зменшити будь-які ризики під час належної та своєчасної підготовки й реалізації проєкту. Після завершення воєнних дій Харків з його оновленим громадським транспортом стане навіть кращим, ніж був раніше. Украй важливо вже зараз планувати реконструкцію та відновлення міста як ідеального міста майбутнього. Я вдячний ЄІБ за постійну підтримку», - зазначив Ігор Терехов.

У свою чергу віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, відповідальна за фінансові операції з Україною, зазначила, що українці мають бути готовими почати відбудову своєї країни в перший же день після перемоги. За її словами, готувати плани реконструкції необхідно вже зараз, і грант від EPTATF – правильний крок у цьому напрямі.

«Він дозволить нам переглянути й модернізувати планування громадського транспорту в Україні та створити сучасну, ефективну, безпечнішу та екологічну мобільність для Харкова. Реконструкція місцевої транспортної інфраструктури за допомогою таких проєктів буде пріоритетом, адже це сприятиме швидшій нормалізації життя. Ми маємо відновити кращу Україну. Водночас відновлення має відбуватися з огляду на інтеграцію країни до ЄС. Цей проєкт вкотре підкреслює зобов’язання ЄІБ підтримувати вільну, демократичну, квітучу та незалежну Україну», - зазначила Тереза Червінська.