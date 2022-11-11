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11.11.2022  17:35   Віталій Хінєвіч

Продаж квитків на поїзд «Харків-Умань» відкрито

Потяг курсуватиме через Дніпро.

Харків поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що поїзд №65/66 Харків — Умань (через Дніпро) відправлятиметься з Харкова з 17 листопада по непарних числах о 17:49 і прибуватиме в Умань о 9:30. 
 
В зворотному напрямку, з Умані, поізд відправлятиметься по парних о 17:40, і прибуватиме до Харкова о 9:51.
 
Квитки вже доступні на сайті, в застосунку Укрзалізниці та в чат-ботах.
 
Нагадаємо, у Харківській області відновили ще одну переправу.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, поезд
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