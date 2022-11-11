11.11.2022 17:35 Віталій Хінєвіч

Продаж квитків на поїзд «Харків-Умань» відкрито

Потяг курсуватиме через Дніпро.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що поїзд №65/66 Харків — Умань (через Дніпро) відправлятиметься з Харкова з 17 листопада по непарних числах о 17:49 і прибуватиме в Умань о 9:30.

В зворотному напрямку, з Умані, поізд відправлятиметься по парних о 17:40, і прибуватиме до Харкова о 9:51.

Квитки вже доступні на сайті, в застосунку Укрзалізниці та в чат-ботах

Нагадаємо, у Харківській області відновили ще одну переправу.