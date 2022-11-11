    
Главная Новини Харкова Суспільство Погода в Україні 12 листопада
11.11.2022  17:15   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 12 листопада

Синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями.

погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що в Україні 12 листопада буде хмарно з проясненнями, без опадів. У центральних, південних та Донецькій областях вночі та вранці туман , на решті території місцями.
 
Вітер західний, 5-10 м/с, у північно-східних та східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.
 
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.11 Погода Прогноз погоди у Харкові на 11 листопада 10.11 Суспільство Погода в Україні 11 листопада 10.11 Погода Прогноз погоди у Харкові на 10 листопада
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 