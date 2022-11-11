11.11.2022 17:15 Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 12 листопада

Синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що в Україні 12 листопада буде хмарно з проясненнями, без опадів. У центральних, південних та Донецькій областях вночі та вранці туман , на решті території місцями.

Вітер західний, 5-10 м/с, у північно-східних та східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.