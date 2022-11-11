11.11.2022 16:55 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов просить харків'ян дотримуватися правил мінної безпеки

Харків'ян закликають дотримуватися правил мінної безпеки та утриматися від прогулянок у лісосмугах та інших зелених локаціях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що в таких місцях можуть залишатися замасковані міни та нездетоновані снаряди.

«Сьогоднішній випадок, коли двоє дітей отримали сильні поранення, має стати уроком для всіх нас. Я хочу звернутися до всіх харків'ян, щоб вони були дуже обережними і не гуляли лісосмугами і такими зеленими локаціями, де ще можуть залишатися міни та снаряди, що не розірвалися.

Ми маємо Сад ім. Шевченка та парк Горького, які вже розмінували, і там можна гуляти. Війна йде, ворог підступний. Зараз, дякувати Богові, немає обстрілів Харкова, але ми повинні розуміти, що прильоти можуть бути будь-якої миті. Тому прошу всіх харків'ян поставитися дуже обережно до свого життя та життя дітей», - зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, на Салтівці підірвалися на боєприпасі підлітки.