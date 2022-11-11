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11.11.2022  16:55   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов просить харків'ян дотримуватися правил мінної безпеки

Харків'ян закликають дотримуватися правил мінної безпеки та утриматися від прогулянок у лісосмугах та інших зелених локаціях.

Ігор Терехов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що в таких місцях можуть залишатися замасковані міни та нездетоновані снаряди.
 
«Сьогоднішній випадок, коли двоє дітей отримали сильні поранення, має стати уроком для всіх нас. Я хочу звернутися до всіх харків'ян, щоб вони були дуже обережними і не гуляли лісосмугами і такими зеленими локаціями, де ще можуть залишатися міни та снаряди, що не розірвалися.
 
Ми маємо Сад ім. Шевченка та парк Горького, які вже розмінували, і там можна гуляти. Війна йде, ворог підступний. Зараз, дякувати Богові, немає обстрілів Харкова, але ми повинні розуміти, що прильоти можуть бути будь-якої миті. Тому прошу всіх харків'ян поставитися дуже обережно до свого життя та життя дітей», - зазначив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, на Салтівці підірвалися на боєприпасі підлітки.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, игорь терехов
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