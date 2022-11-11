11.11.2022 16:35 Віталій Хінєвіч

Фахівці МАГАТЕ проінспектували харківський інститут: у чому причина

Інспектори відвідали Харківський фізико-технічний інститут.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання України.

Повідомляється, що це – звичайна, планова інспекція, яка не пов’язана з будь-якими російськими фейковими звинуваченнями в нібито створенні «брудної бомби».

«З 8 по 10 листопада 2022 року в Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Також з 9 по 10 листопада 2022 року у ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» проведено додатковий доступ інспекторів Агентства відповідно до вимог статті 4.b.(iі) Додаткового протоколу до Угоди»,- розповіли в Держатомрегулюванні.

У результаті заходу зауважень з боку інспекторів немає.