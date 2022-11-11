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11.11.2022  16:35   Віталій Хінєвіч

Фахівці МАГАТЕ проінспектували харківський інститут: у чому причина

Інспектори відвідали Харківський фізико-технічний інститут.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання України.
 
Повідомляється, що це – звичайна, планова інспекція, яка не пов’язана з будь-якими російськими фейковими звинуваченнями в нібито створенні «брудної бомби».
 
«З 8 по 10 листопада 2022 року в Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
 
Також з 9 по 10 листопада 2022 року у ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» проведено додатковий доступ інспекторів Агентства відповідно до вимог статті 4.b.(iі) Додаткового протоколу до Угоди»,- розповіли в Держатомрегулюванні.
 
У результаті заходу зауважень з боку інспекторів немає.
 
Источник:   Державна інспекція ядерного регулювання України
 Тэги:  харьков, магате
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