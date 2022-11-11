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11.11.2022  16:10   Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновили ще одну переправу

Дорожники у Боровій відновили переправу.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укравтодор.
 
Повідомляється, що в обхід зруйнованого мосту на автомобільній дорозі у селищі Борова відновлено рух.
 
Загалом на Харківщині було зруйновано 25 мостів в результаті агресії росії проти України. Дорожники відновили рух на 10 переправах на автомобільних дорогах.
 
«Кожного дня дорожники повертають життя на деокупованих територіях. Працівники відновлюють дорожне покриття після наслідків бойових дій, а також ведуть демонтаж штучної споруди та мостової споруди»,- зазначили в Укравтодорі.
 
Нагадаємо, у Балаклії відновлено доступ до нотаріальних послуг.
 
Источник:   Укравтодор
 Тэги:  харьков, дорога
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