11.11.2022 16:10 Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновили ще одну переправу

Дорожники у Боровій відновили переправу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укравтодор.

Повідомляється, що в обхід зруйнованого мосту на автомобільній дорозі у селищі Борова відновлено рух.

Загалом на Харківщині було зруйновано 25 мостів в результаті агресії росії проти України. Дорожники відновили рух на 10 переправах на автомобільних дорогах.

«Кожного дня дорожники повертають життя на деокупованих територіях. Працівники відновлюють дорожне покриття після наслідків бойових дій, а також ведуть демонтаж штучної споруди та мостової споруди»,- зазначили в Укравтодорі.

Нагадаємо, у Балаклії відновлено доступ до нотаріальних послуг.