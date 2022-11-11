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11.11.2022  15:45   Віталій Хінєвіч

«Херсон — це Україна!»: Укрпошта анонсувала новий поштовий випуск

Набір включатиме марковий аркуш, художній конверт та листівку.

марка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.
 
Повідомляється, що основним елементом марки є скибка кавуна, на якій зображено сюжети, що супроводжували тимчасову окупацію міста: мирні мітинги, будівлі у вогні, тортури. Насіння має вигляд ракет, якими російські загарбники безжально обстрілюють Херсонщину. 
 
На аркуші видніється мапа із позначенням звільненого Збройними силами України Херсона, міста-героя. На художньому конверті й листівці проілюстровано протести мешканців.
 
Предзамовлення марки доступне за посиланням, автор марки є Андрій Сагач.
 
 
Источник:   Укрпошта
 Тэги:  укрпошта, марка
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