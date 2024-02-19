19.02.2024 12:20 Віталій Хінєвіч

Фото з весілля медиків-волонтерів на руїнах у Харкові: Укрпошта готує поштовий випуск до 10-ої річниці російсько-української війни

Напередодні десятої річниці війни та другої річниці повномасштабного вторгнення, розв’язаного росією проти України, національний поштовий оператор представить поштовий випуск «І буде весна!».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

На поштовому блоці «І буде весна!» відтворено одні з найвідоміших та знакових світлин воєнного часу, яким Укрпошта вшановує героїчний спротив українського народу проти російського агресора:

захоплення аеропорту «Бельбек» — знакова фотографія війни, розпочатої з окупації Криму в 2014 році польського художника Kуби Камінського. Цей знімок фотографу дивом вдалося приховати від російських загарбників, завдяки чому світлину побачив увесь світ;

воїн у променях сонця на «Азовсталі» – легендарний автопортрет, зроблений захисником із позивним «Орест» Дмитром Козацьким у травні 2022 року під час героїчної оборони Маріупольської «фортеці»;

фото з весілля медиків-волонтерів на весні 2022 року у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку в Харкові, автора Сергія Бобка;

світлина рук піхотинця 28-ї бригади з позивним «Сніжок», яке зафіксував Максим Дондюк за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута в березні 2023 році.

Ці знімки побачив увесь світ, вони були високо оцінені міжнародною спільнотою та відзначені нагородами. Так, фото «Захоплення аеропорту «Бельбек» посіло перше місце в конкурсі Grand Press Photo 2014; «Світло переможе!» та «Кохання не спинити!» увійшли до переліку найкращих світлин 2022 року за версією газети The Guardian; знімок «Руки піхотинця» потрапив до добірки найкращих фотографій 2023 року за рейтингом журналу Time.

Тираж блоку – 250 000 примірників, вартість - 90 грн. Тираж конверта «Перший день» – 50 000 примірників. Випуск також містить художній конверт, 4 картки, презентаційну папку і сувенірну рамку.

«Починаючи з 2014 року, наша держава веде війну за збереження незалежності, власної ідентичності, право вільного вибору та територіальну цілісність. У лютому 2014 року ворог окупував Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей нашої країни. До повномасштабного вторгнення бойові дії точилися на сході нашої країни, а з 24 лютого 2022 року країна-терорист поставила собі за мету окупувати та підкорити всю Україну. Та попри перевагу ворога в живій силі та озброєнні, українці, платячи надвисоку ціну за майбутнє, виборюють свою Перемогу»,- йдеться у повідомленні.

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