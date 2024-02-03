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03.02.2024  18:25   Віталій Хінєвіч

Укрпошта презентувала поштові марки в день свого 30-річчя

У день свого 30-річчя, 2 лютого, національний поштовий оператор офіційно презентував поштовий випуск «Укрпошта завжди поруч з вами» в серії «Героїчні професії», передає РЕДПОСТ .

 
Урочиста церемонія погашення спеціальним штемпелем «Перший день» пройшла в приміщенні головпоштамту. Під час заходу спецпогашення всім гостям було представлено ролик, присвячений героїчним працівникам Укрпошти.
 
Сам же поштовий блок складається з двох марок: «Укрпошта доставляє» та «ЗСУ перемагають». На них зображено пересувне відділення Укрпошти, яке приїхало в населений пункт відразу після його звільнення Збройними силами України.
 
Тираж блоку — 200 000 примірників, з яких 6 100 – неперфорованих з наддруком «Укрпошта 30 років». Тираж конверта «Перший день» — 40 000 примірників, картки — 96 000 примірників. Номінал марок — М = 30 грн (відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України). 
 
 
 
Художник поштового блоку, конвертів та штемпелів «Перший день» — Віктор Грудаков. Дизайн штемпелів спецпогашення — Оксани Шуклінової.
 
Придбати блок «Укрпошта завжди поруч з вами» можна у відділеннях Укрпошти по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині.
 
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Тэги:  укрпошта, марка
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