03.02.2024 19:20 Віталій Хінєвіч

Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ .

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Бударки, Колодязне, Григорівка Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Козача Лопань, Огірцеве, Мала Вовча, Піщане Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Куп’янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що наслідки авіаударів по Куп'янську показали у прокуратурі.