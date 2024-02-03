03.02.2024 20:30 Віталій Хінєвіч
З квартири доносились прохання про допомогу: у Харкові патрульні врятували жінку
До правоохоронців звернулася сусідка жінки, яка кликала на допомогу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
2 лютого на лінію 102 надійшов виклик від схвильованої громадянки. Заявниця переживала
за літню жінку з сусідньої квартири, з помешкання якої були чутні крики з благаннями про допомогу.
Вже на місці патрульні оцінили ситуацію та за допомоги рятувальників потрапили до зачиненої квартири. Зайшовши до помешкання поліцейські помітили на підлозі коридору жінку у безпорадному стані. Викликавши швидку, інспектори надали постраждалій домедичну допомогу і контролювали її стан до приїзду швидкої, яка її ушпиталила.
«Дякуємо Івану Коробаю, Андрію Мартовицькому та Олександру Колосову за професійні та рішучі дії, які врятували життя»,- йдеться у повідомленні.
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