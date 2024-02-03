03.02.2024 20:34

Зима повернулася до Харкова (фото)

Зимова погода зі снігом панувала в суботу у Харкові. Але вже в неділю, 4 лютого, синоптики прогнозують вдень до 5 градусів тепла і невеликий дощ.



Фото: РЕДПОСТ



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