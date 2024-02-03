03.02.2024 12:50 Віталій Хінєвіч
У Харкові сталася смертельна ДТП
Дорожньо-транспортна пригода сталася по вулиці Гвардійців Широнінців.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
2 лютого близько 22:50 по вулиці Гвардійців Широнінців 35-річний водій «Subaru Forester» скоїв наїзд на 37-річну жінку, що переходила дорогу по пішохідному переходу.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що поліція викрила
жителя Харківщини у скоєнні шахрайств.
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