    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові сталася смертельна ДТП
03.02.2024  12:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові сталася смертельна ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася по вулиці Гвардійців Широнінців.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
2 лютого близько 22:50 по вулиці Гвардійців Широнінців 35-річний водій «Subaru Forester» скоїв наїзд на 37-річну жінку, що переходила дорогу по пішохідному переходу.
 
 
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 
 
 
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція викрила жителя Харківщини у скоєнні шахрайств.
 
Тэги:  дтп, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.02 Надзвичайні події У ДТП на Харківщині постраждали діти 31.01 Надзвичайні події Смертельна ДТП: на головній вулиці Харкова розбився юний водій 26.01 Надзвичайні події Водій легковика загинув у лобовому зіткненні з вантажівкою на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 