03.02.2024 12:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові сталася смертельна ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася по вулиці Гвардійців Широнінців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

2 лютого близько 22:50 по вулиці Гвардійців Широнінців 35-річний водій «Subaru Forester» скоїв наїзд на 37-річну жінку, що переходила дорогу по пішохідному переходу.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція викрила жителя Харківщини у скоєнні шахрайств.