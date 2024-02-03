03.02.2024 12:00 Віталій Хінєвіч

Більш ніж 100 фактів злочинів: поліція викрила жителя Харківщини у скоєнні шахрайств

Зловмисник створив сайти, на яких розміщував інформацію про продаж неіснуючого товару.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Покупцям зловмисник пропонував переказати гроші на банківські картки у вигляді передоплати або повної плати за товар. Після надходження коштів оголошення видалялось, товар замовнику не відсилався, а акаунти блокувались.

В серпні до поліції у Львівській області звернувся чоловік та повідомив, що його ошукали. Він розповів, що невідома особа шляхом обману під приводом продажу товару в інтернеті заволоділа його грошима у сумі 1700 гривень, які заявник особисто перерахував на банківську картку продавця.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановили, що абонентський номер зловмисника на момент вчинення злочину знаходився у селі Лиман Зміївської громади Харківської області.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно з відділом поліції № 2 Чугуївського РУП та використанням можливостей Управління кримінального аналізу та силової підтримки Полку поліції особливого призначення викрили чоловіка, причетного до скоєння шахрайства.

Ним виявився 18-річний житель села Лиман. Він створив сайти, на яких розміщував інформацію про продаж неіснуючого товару. Потенційним покупцям зловмисник пропонував переказати гроші на банківські картки у вигляді передоплати або повної плати за товар. Після надходження коштів на банківську картку оголошення видалялось, товар замовнику не відсилався, а акаунти блокувались.

30 січня правоохоронці припинили злочинну діяльність чоловіка. Проведені санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігуранта. Вилучені стартові пакети, мобільні термінали, платіжні картки, віртуальні платіжні картки на мобільних пристроях, комп’ютерна техніка, гроші.

За результатами проведених слідчо-розшукових заходів встановлена причетність фігуранта більш ніж до 100 фактів шахрайств під приводом продажу неіснуючого товару через інтернет-ресурси. Попередній матеріальний збиток від злочинної діяльності склав понад 1 мільйон гривень.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині оголошено підозру жінці, яка працювала в окупаційній адміністрації, а потім втекла до рф.