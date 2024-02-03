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03.02.2024  11:20   Віталій Хінєвіч

Надзвичайники на Харківщині загасили пожежі та зібрали ртуть

Минулої доби рятувальники виїжджали на гасіння пожежі та на демеркуризацію ртуті.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
Рятувальниками було здійснено виїзд на гасіння пожежі, що виникла в  приватном домоволодінні в смт Покотилівка. Також було здійснено виїзд на гасіння пожежі в смт Буди. Там горіло сміття на подвір'ї  приватного домоволодіння. 
 
Завдяки оперативним діям вогнеборців усі пожежі було ліквідовано в тих масштабах, яких вони набули на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
 
Крім цього надзвичайники здійснили виїзд на демеркуризацію ртуті в с. Подвірки. За допомогою содово-мильного розчину вони зібрали ртуть і промили приміщення. Власнику оселі рятувальники нагадали про необхідність провітрювання квартири.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів росіян.
 
Тэги:  події, харків
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