03.02.2024 10:35 Віталій Хінєвіч

На Харківщині слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів росіян

Протягом доби військові рф наносили удари по населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

КАБами окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп’янського району. Пошкоджена складська будівля та паркан агропідприємства. Є влучання на відкритих територіях.

Через обстріли з РСЗВ «Ураган» у Куп’янську пошкоджено домоволодіння та складське приміщення приватного підприємства. У місті Вовчанськ пошкоджені приватні будинки.

Також під обстрілами були Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Чорне, Кислівка, Табаївка та інші населені пункти.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав. що протягом доби з 2 по 3 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.