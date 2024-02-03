Харківщина на ранок 3 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 2 по 3 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.
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День обіцяє феєрію емоцій, здатних перевернути ваші плани. Будьте уважні у спілкуванні, уникайте гострих кутів.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень очікується дрібний сніг, який ввечері перейде у дощ зі снігом.
3 лютого відзначається Всесвітній день боротьби із ненормативною лексикою.
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