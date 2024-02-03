03.02.2024 08:50 Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 3 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 2 по 3 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби на гасіння пожеж , спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались.

Куп’янські рятувальники провели обстеження с. Вільхуватка Великобурлуцької громади, яке зазнало ворожої атаки. Пошкоджень зазнало агропідприємство та складська будівля.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 38 одиниць вибухонебезпечних предметів.

За добу рятувальниками було здійснено 23 оперативних виїзди, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

1 – на перевірку територій, обстріляних ворогом;

3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

10 – на допомогу населенню;

4 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.