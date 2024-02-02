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02.02.2024  15:01   Рита Парфенова

На Харківщині оголошено підозру жінці, яка працювала в окупаційній адміністрації, а потім втекла до рф

На Харківщині встановлено особу чергової колаборантки, яка працевлаштувалась до окупаційної адміністрації на керівну посаду.

колаборант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У результаті розслідування встановлено, що 40-річна мешканка Балаклії, під час окупації міста, добровільно приєдналася до окупаційної адміністрації, обійнявши керівну посаду "помічника начальника управління ВГА г. Балаклея Харьковской области".

Вона взяла на себе відповідальність за питання працевлаштування до фейкового органу влади, проводила прийом громадян, забезпечувала документообіг та брала участь у нарадах окупаційної адміністрації, виконуючи різноманітні організаційно-розпорядчі функції.

Після визволення міста від окупаційних сил, жінка втекла на непідконтрольні території і уникнула зустрічі з слідством. Питання щодо її розшуку знаходиться на розгляді. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області, було повідомлено про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція оприлюднила фото колаборантів, які втекли одразу після звільнення з-під окупації Харківської області. Багато з них зараз переховуються в ЄС.

 

Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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