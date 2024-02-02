На Харківщині оголошено підозру жінці, яка працювала в окупаційній адміністрації, а потім втекла до рф

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У результаті розслідування встановлено, що 40-річна мешканка Балаклії, під час окупації міста, добровільно приєдналася до окупаційної адміністрації, обійнявши керівну посаду "помічника начальника управління ВГА г. Балаклея Харьковской области".

Вона взяла на себе відповідальність за питання працевлаштування до фейкового органу влади, проводила прийом громадян, забезпечувала документообіг та брала участь у нарадах окупаційної адміністрації, виконуючи різноманітні організаційно-розпорядчі функції.

Після визволення міста від окупаційних сил, жінка втекла на непідконтрольні території і уникнула зустрічі з слідством. Питання щодо її розшуку знаходиться на розгляді. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області, було повідомлено про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

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