02.02.2024 15:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові врятували людину з крижаної річки

Поблизу парку «Мирський Гай» на території Новобаварського району міста Харків, було врятовано людину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

1 лютого близько 9.30 години головними державними інспекторами відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль», під час проведення рибоохоронного рейду на р. Лопань поблизу парку «Мирський Гай» на території Новобаварського району м. Харків, було врятовано людину.

Постраждала особа, в силу своєї необачності, знехтувала правилами безпеки перебування на водоймі та потрапила у крижану воду. Співробітники Харківського рибоохоронного патруля, ризикуючи своїм здоров’ям, витягли людину з води на берег.

Державні інспектори Управління передали постраждалу особу відповідним службам для надання медичної допомоги та далі продовжили виконувати свої посадові обов’язки.

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