    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові врятували людину з крижаної річки
02.02.2024  15:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові врятували людину з крижаної річки

Поблизу парку «Мирський Гай» на території Новобаварського району міста Харків, було врятовано людину.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
 
1 лютого близько 9.30 години головними державними інспекторами відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль», під час проведення рибоохоронного рейду на р. Лопань поблизу парку «Мирський Гай» на території Новобаварського району м. Харків, було врятовано людину.
 
Постраждала особа, в силу своєї необачності, знехтувала правилами безпеки перебування на водоймі та потрапила у крижану воду. Співробітники Харківського рибоохоронного патруля, ризикуючи своїм здоров’ям, витягли людину з води на берег.
 
Державні інспектори Управління передали постраждалу особу відповідним службам для надання медичної допомоги та далі продовжили виконувати свої посадові обов’язки.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що двоє харків'ян врятовано, ще 9 евакуйовано під час пожежі на Великій Панасівській.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.02 Надзвичайні події На Харківщині двом наркозбувачам повідомили про підозру 01.02 Надзвичайні події Службова недбалість завдала збитків країні майже на 2 мільйони гривень: викрито посадовицю регіональної філії Укрзалізниці 31.01 Надзвичайні події На Харківщині маленькі діти перебували без нагляду дорослих дві доби
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 