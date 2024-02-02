Двоє харків'ян врятовано, ще 9 евакуйовано під час пожежі на Великій Панасівській (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, 1 лютого о 19:57 отримано повідомлення на номер "101" про пожежу в 6-поверховому житловому будинку на вулиці Велика Панасівська в Харкові. З повідомлення стало відомо, що загорання виникло у квартирі на 6-му поверсі.

На місце події вирушили 4 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодрабину. При прибутті перших підрозділів спостерігалося значуще полум'я та диміння сходової клітини.

Під час розвідки рятувальники виявили 2 особи у задимленій зоні та вивели їх на свіже повітря, врятувавши життя. Також вони допомогли евакуюватися ще 9 мешканцям у безпечне місце. Благодаря оперативності надзвичайників вдалося уникнути жертв та постраждалих.

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Площа пожежі склала 30 квадратних метрів. О 20:50 вдалося локалізувати розповсюдження вогню, а о 00:08 пожежу ліквідували повністю. Причина виникнення загоряння встановлюється.