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02.02.2024  09:54   Рита Парфенова

Двоє харків'ян врятовано, ще 9 евакуйовано під час пожежі на Великій Панасівській (фото)

Увечері 1 лютого у житловому будинку Харкова виникла пожежа, яка загрожувала життю мешканців.

Новини Харкова: на пожежі по Великій Панасовськй врятовані люди

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, 1 лютого о 19:57 отримано повідомлення на номер "101" про пожежу в 6-поверховому житловому будинку на вулиці Велика Панасівська в Харкові. З повідомлення стало відомо, що загорання виникло у квартирі на 6-му поверсі.

На місце події вирушили 4 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодрабину. При прибутті перших підрозділів спостерігалося значуще полум'я та диміння сходової клітини.

Новини Харкова: на пожежі по Великій Панасовськй врятовані люди

Під час розвідки рятувальники виявили 2 особи у задимленій зоні та вивели їх на свіже повітря, врятувавши життя. Також вони допомогли евакуюватися ще 9 мешканцям у безпечне місце. Благодаря оперативності надзвичайників вдалося уникнути жертв та постраждалих.

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Новини Харкова: на пожежі по Великій Панасовськй врятовані люди

Площа пожежі склала 30 квадратних метрів. О 20:50 вдалося локалізувати розповсюдження вогню, а о 00:08 пожежу ліквідували повністю. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Новини Харкова: на пожежі по Великій Панасовськй врятовані люди

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 1 по 2 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів.
 
Новини Харкова: на пожежі по Великій Панасовськй врятовані люди
 
Новини Харкова: на пожежі по Великій Панасовськй врятовані люди
Тэги:  пожежа, дснс, харків
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