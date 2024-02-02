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02.02.2024  10:34   Рита Парфенова

У нелегальних продавців вилучили безакцизний товар на півмільйони гривень

Заборонена продажа алкоголю та сигарет в обсязі приблизно півтора мільйона гривень була розкрита поліцією, яка виявила двох чоловіків, задіяних у незаконному обігу товарів без акцизного податку.

Новини Харкова: вилучено безакцизного товару на суму майже півтора мільйона гривень
 
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківськох області, злочинну схему влаштували жителі Харківської області, які організували реалізацію немаркованих сигарет та алкоголю через різноманітні точки продажу, такі як магазини, павільйони, бази і ринки у Харкові та області.
 
В ході кримінального слідства за статтями 190 (шахрайство) та 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, правоохоронці виявили двох чоловіків у віці 25 та 61 рік, які проводили незаконне зберігання, транспортування та реалізацію тютюнових виробів та алкогольних напоїв без відповідних марок на території Харківської області.
 
У результаті проведених поліцейських обшуків, які мали місце в шести місцях незаконного обігу товару, було вилучено понад 10 800 пачок сигарет, понад 1600 літрів спиртних напоїв, обладнання для виробництва алкоголю, півсотні упаковок алкогольних напоїв невідомого походження типу "bag-in-box" упаковки по три літри кожна, а також документи, мобільні телефони та гроші.
 
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Загальна вартість вилучених товарів становить 1 491 860 гривень. Зловмисникам було пред'явлено обвинувачення за статтею 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, яка передбачає штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, конфіскацію та знищення незаконно виготовлених товарів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в одному із магазинів у селищі Борова Ізюмського району поліцейські викрили факт незаконної торгівлі підакцизним товаром.

 

Тэги:  контрабанда, харків
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