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08.11.2023  14:00   Рита Парфенова

Комерсант із Харкова створив схему продажу за кордон краденого обладнання для винищувачів МіГ-29

Контррозвідка Служби безпеки ліквідувала міжнародний канал нелегального вивезення з України комплектуючих до бойових літаків.

Новини Харкова: затримані ділки, що намагалися вивезти з України обладнання для МіГ-29

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, в результаті комплексних заходів у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі затримано організатора нелегального трафіку і двох його спільників.

Зловмисники намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн грн. За наявними даними, відповідні комплектуючі раніше були викрадені з промислового гіганта Мотор Січ.

Для переправлення продукції зарубіжним клієнтам ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю.

Новини Харкова: затримані ділки, що намагалися вивезти з України обладнання для МіГ-29

Крім того, у такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі «свій-чужий» системою ППО.

Також в Одеській області співробітники СБУ затримали «на гарячому» одного із фігурантів, що хотів переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров’я.

Щоб таємно вивезти товар, ділок заховав його у технологічних порожнинах власного авто.

Новини Харкова: затримані ділки, що намагалися вивезти з України обладнання для МіГ-29

За даними слідства, організатором «схеми» виявився комерсант з Харкова. Для пошуку зарубіжних клієнтів він розміщував «рекламні» оголошення про авіакомплектуючі на спеціалізованих інтернет-ресурсах.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправки за кордон.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Новини Харкова: затримані ділки, що намагалися вивезти з України обладнання для МіГ-29

Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної діяльності, у тому числі причетних до розкрадання авіапродукції з українських заводів.

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Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  контрабанда, сбу, харків
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