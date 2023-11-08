08.11.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

КП «Харківводоканал» у жовтні впорядкували близько 300 місць розриттів після усунення аварій

Як повідомив сьогодні, 8 листопада, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада, невід'ємною частиною роботи ремонтників є своєчасне впорядкування територій, де проводилися ремонтні заходи на водоводах, передає РЕДПОСТ .

«Незважаючи на безперервну ворожу агресію, наявність багатьох актуальних виробничих питань у сфері водопостачання, до робіт подібного характеру завжди підходимо з усією відповідальністю. Головним чином, алгоритм дій під час відновлювальних заходів наступний: земляні роботи пов'язані з виявлення місця аварії, безпосереднє усунення пошкодження та обов’язкове зворотне засипання в комплексі з іншими роботами щодо благоустрою.

У випадках, де необхідне проведення асфальтування, ми готуємо цю ділянку відповідно до всіх технологічних вимог і передаємо спеціалістам дорожніх служб для подальшої роботи», - поінформував Микола Завада.

Також заступник директора комплексу зазначив, що під час проведення ремонтів заходів, території у відповідному порядку огороджуються та встановлюються спеціальні попереджувальні знаки. Це дозволяє уберегти харків'ян від травматизму та інших неприємностей.

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