Погрожував розправою: під Харковом відправили за грати домашнього насильника

08.11.2023 14:37 Дмитро Колонєй

Прокурори домоглись покарання для чоловіка під Харковом.

Протягом поточного року чоловік тричі притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, однак це не змінило його поведінку.

Більше того, встановлено, що він вів антисоціальний спосіб життя, останні роки перебуваючи на диспансерному обліку у лікаря-нарколога.

Оскільки покарання у виді неодноразових адміністративних стягнень не сприяли «перевихованню» чоловіка, наразі його притягнуто вже до кримінальної відповідальності.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

За вчинення домашнього насильства вироком Дзержинського районного суду м. Харкова йому призначено покарання у виді 1 року позбавлення волі. З урахуванням невідбутого покарання за минулим вироком суду за незаконне зберігання вогнепальної зброї чоловіку призначено 5 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.