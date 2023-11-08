08.11.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові поліцейські обговорили з освітянами шляхи протидії булінгу

Нарада відбулася за участі вчителів комунального закладу "Харківський ліцей № 116 Харківської міської ради".

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Співробітники ювенальної превенції Харківського РУП № 3 разом з освітянами обговорили питання протидії булінгу та насильству, способи вирішення проблем між підлітками, механізм дій у випадку цькування серед неповнолітніх.

Правоохоронці також розказали про відповідальність за вчинення булінгу та надали рекомендації, як правильно реагувати на факти цькування.

Запобігання та профілактика випадків булінгу чи шкільного насильства є найважливішим завданням поліції та педагогів, оскільки жорстоке ставлення до дитини неминуче призводить до руйнівних наслідків.

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