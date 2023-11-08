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08.11.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові поліцейські обговорили з освітянами шляхи протидії булінгу

Нарада відбулася за участі вчителів комунального закладу "Харківський ліцей № 116 Харківської міської ради".

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Співробітники ювенальної превенції Харківського РУП № 3 разом з освітянами обговорили питання протидії булінгу та насильству, способи вирішення проблем між підлітками, механізм дій у випадку цькування серед неповнолітніх.
 
Правоохоронці також розказали про відповідальність за вчинення булінгу та надали рекомендації, як правильно реагувати на факти цькування. 
 
Запобігання та профілактика випадків булінгу чи шкільного насильства є найважливішим завданням поліції та педагогів, оскільки жорстоке ставлення до дитини неминуче призводить до руйнівних наслідків.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні виявили водіїв авто із ознаками сп'яніння.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, освіта
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